Состав казанского УНИКСа пополнил тяжелый форвард Марк Тихоненко

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанский УНИКС перешел 25-летний баскетболист клуба МБА Марк Тихоненко. Тяжелый форвард подписал с клубом однолетний контракт.

— Очень рад подписать контракт с чемпионом Единой лиги ВТБ. УНИКС — клуб с большими традициями, который всегда стремится к лидерству. Уверен, президент Евгений Борисович Богачев не остановится на достигнутом в минувшем сезоне, — цитирует новичка пресс-служба казанской команды.

Спортсмен начинал профессиональную карьеру в Испании в сезоне-2014/15 в качестве игрока юниорской команды «Уникахи» и уже через год пошел на повышение до старшей команды из Малаги. С 2016 по 2021 год Марк Тихоненко играл в NCAA за университетские команды.

В 2021 году Тихоненко подписал контракт с казахстанской «Астаной», в составе которой стал чемпионом страны. Спустя сезон он сменил клубную прописку, перебравшись в МБА. В завершившемся сезоне Марк помог московской команде стать бронзовым призером Кубка России и финишировать в шестерке сильнейших клубов страны по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2022/23.

Накануне УНИКС объявил о возвращении в команду защитника Артема Комолова. Прошедший сезон он провел в ЦСКА.

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Айрат Назипов