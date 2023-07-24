Под Тайницкой башней Казанского кремля организуют ярмарочную площадку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана планируют расширить план организации и схему размещения сезонных тематических ярмарок. В список добавят площадку под Тайницкой башней Казанского кремля, выяснило «Реальное время».

Ее отнесли к категории тематических универсальных ежедневных ярмарок. Под ярмарочную площадку, рассчитанную на семь торговых мест, планируют отвести 100 квадратных метров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ярмарочные площадки в Казани планируют разместить и на Нижнезареченской дамбе — до семи мест на 70 квадратных метрах, и на озере Изумрудное — также до семи тортовых точек, но уже на 100 «квадратах». Они также должны появиться на территории Центрального стадиона, по улицам 2-я Старо-Аракчинская и Глушко, 28.

Напомним, весной 2023 года в Казани расширили список мест организации ярмарок с 47 до 74. После принятия очередных изменений, их количество должно вырасти до 80.



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Татьяна Демина