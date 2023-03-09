Власти Казани утвердили новые точки проведения ярмарок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани расширили список мест организации ярмарок. Их количество увеличилось с 47 до 74, следует их постановления исполкома города.

Площадки площадью от 20 до 300 квадратных метров предназначены для проведения универсальных тематических ярмарок. Организовывать их можно каждый день.

Самая большая площадка предоставлена в Приволжском районе Казани по ул. Рихарда Зорге, 75. На ней могут разместится до 20 предпринимателей.

Скриншот постановления исполкома Казани

Наименьший участок — 20 «квадратов» — отведен в Приволжском районе города по ул. Павлюхина, 73. Реализовывать продукцию на нем смогут максимум два предпринимателя.

Скриншот постановления исполкома Казани

Площадь большинства предоставленных под ярмарки участков составляет 45 кв. метров. «Реальное время» публикует схемы их размещения.

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Скриншот постановления исполкома Казани

Напомним, обновленный план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок на территории города казанские власти утвердили в ноябре 2022 года. В перечне было указано 47 точек. Полный их список — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина