Правительство России одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство России одобрило проект, предусматривающий взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для гуманитарной помощи африканским странам. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

— Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Проектом предусматривается внести добровольный целевой взнос в фонд ВПП ООН, проинформировать о принятом решении правительства указанных государств и ВПП ООН, а также согласовать порядок перечисления и использования взноса с учетом обязательного использования средств для закупки товаров в России и их доставки организациями.

Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили мирную инициативу по Украине и зерновую сделку.

Стороны договорились провести отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Также президент ЮАР проинформировал своего коллегу о подготовке к запланированному на 22—24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.



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Максим Кокунин