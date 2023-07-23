ВС России нанесли ракетный удар по местам производства катеров-дронов в районе Одессы
Российские военные нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.
Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, указали в министерстве.
На пораженных объектах находились иностранные наемники.
Накануне российские войска уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове.
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