Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове

Российские войска уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове. Об этом сообщило Минобороны страны.

— По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего за время СВО уничтожено около 4 990 иностранных боевиков. Еще 4 910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

На прошлой неделе сообщалось, что на Донецком направлении уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также техника ВСУ. Кроме того, уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

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Максим Кокунин