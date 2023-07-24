В ЕК заявили о подготовке санкций против алмазной отрасли России

Европейская комиссия разрабатывает способы ограничения торговли алмазами из России, рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес, отвечая на запрос депутата Европарламента Томаша Здеховского.



— Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов, — приводит ее слова RT.

По ее словам, для этого ЕК сотрудничает со странами G7 и другими ключевыми партнерами. Планируется разработать и ввести ограничительные меры, в том числе с помощью технологий отслеживания.

В июне Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России. Самый непростой вопрос — запрет экспорта алмазов из России в ЕС: идею встречают протестом страны Бенилюкса, где в основном происходит коммерческий оборот алмазов.

Постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе 21 июня согласовали 11-й пакет санкций против России. Он вступил в силу в пятницу, 23 июня.

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Маргарита Головатенко