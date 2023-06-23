Евросоюз начал работу над 12-м пакетом санкций против России

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в интервью агентству РАР.



Самый непростой вопрос — запрет экспорта алмазов из России в ЕС, считает Вавжик: идею встречают протестом страны Бенилюкса, где в основном происходит коммерческий оборот алмазов. Однако если удастся убедить итальянцев и греков закрыть порты, есть вероятность выработки решения, которое всех устроит.

По словам министра, трудно сказать, когда 12-й пакет санкций могут принять, однако Польша стремится к тому, «чтобы он был максимально широким», сообщает «РИА Новости».

Постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе 21 июня согласовали 11-й пакет санкций против России. Он вступил в силу в пятницу, 23 июня.

В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих РФ. Как указали в МИД Эстонии, Европейский союз принял новый пакет санкций, «чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее».



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Маргарита Головатенко