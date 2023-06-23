Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, в эту пятницу он вступил в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на документ Совета ЕС.



В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих РФ.

Как указали в МИД Эстонии, Европейский союз принял новый пакет санкций, «чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее».

Постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе 21 июня согласовали 11-й пакет санкций против России.

В мае председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко