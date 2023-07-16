Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский «Турон» в товарищеском матче
Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл узбекистанский «Турон» в контрольной игре. Матч состоялся в столице Татарстана на «Ак Барс Арене».
Игра закончилась со счетом 3:0.
Сезон в премьер-лиге казанцы начнут 22 июля в матче против «Локомотива».
Напомним, состав казанской команды «Рубин» пополнил 23-летний полузащитник Иву Угочукву. Контракт с футболистом подписали сроком на 3 года. Он будет выступать под шестым номером.
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