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Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский «Турон» в товарищеском матче

19:56, 16.07.2023
Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский «Турон» в товарищеском матче
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл узбекистанский «Турон» в контрольной игре. Матч состоялся в столице Татарстана на «Ак Барс Арене».

Игра закончилась со счетом 3:0.

Сезон в премьер-лиге казанцы начнут 22 июля в матче против «Локомотива».

Напомним, состав казанской команды «Рубин» пополнил 23-летний полузащитник Иву Угочукву. Контракт с футболистом подписали сроком на 3 года. Он будет выступать под шестым номером.

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Елизавета Пуншева
СпортФутбол Татарстан

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