Завтра в Татарстане местами ожидается туман

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью и утром воскресенья, 23 июля, на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Завтра днем максимальная температура воздуха в Татарстане составит от +21 до +26˚C . В Казани от +23 до +25 градусов.

Первая половина лета в Татарстане выдалась очень контрастной: аномально жаркие дни вместе с прохладными; июнь отметился заморозками, а вот в июле власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. За первый летний месяц выпало всего 9 мм осадков при норме в 60 мм. В это время в Москве на этой неделе почти сутки продолжался ливень. За 24 часа — практически месячная норма. Стоит ли ожидать таких аномалий в Татарстане и чем еще удивит лето 2023 года, «Реальному времени» рассказали доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев и профессор КФУ Юрий Переведенцев.



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Максим Кокунин