Сегодня в Казани облачно и до +25 градусов

В воскресенье, 23 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +23 до +25 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +21 до +26°С.

В Казани также ожидается юго-западный, западный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

Первая половина лета в Татарстане выдалась очень контрастной: аномально жаркие дни вместе с прохладными; июнь отметился заморозками, а вот в июле власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. За первый летний месяц выпало всего 9 мм осадков при норме в 60 мм. В это время в Москве на этой неделе почти сутки продолжался ливень. За 24 часа — практически месячная норма. Стоит ли ожидать таких аномалий в Татарстане и чем еще удивит лето 2023 года, «Реальному времени» рассказали доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев и профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин