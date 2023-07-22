Татарстанские спасатели помогли мужчине, ногу которого зажало в конвейере

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

Татарстанские спасатели помогли жителю Буинска, ногу которого зажало в роликовом транспортере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Прибывшие на место ЧП сотрудники ЗПСО№1 установили, что у 37-летнего рабочего зажало правую ногу в ленте роликового транспортера конвейерной системы. С помощью ручного немеханизированного инструмента они освободили его и передали врачам скорой помощи.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

На прошлой неделе спасатели в Татарстане спасли девушку, которая посреди ночи застряла в детских металлических качелях. Они в течение 7 минут провели деблокировку, разрезав при помощи специальных инструментов поручень сиденья.

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Максим Кокунин