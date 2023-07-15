В Казани спасли застрявшую в качелях девушку

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Ночью в одном из казанских дворов в детских металлических качелях застряла 21-летняя девушка. Об инциденте сообщила ее сестра, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие спасатели зонального поисково-спасательного отряда в течение 7 минут провели деблокировку, разрезав при помощи специальных инструментов поручень сиденья качелей.

О состоянии девушки не сообщается.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В 2020 году в Альметьевске спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в металлических качелях. Мальчик не пострадал.



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Айрат Назипов