В Госдуме предложили засчитывать осужденным один день этапирования за один день отбывания наказания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Ксения Горячева направила на заключение в правительство России и Верховный суд законопроект, предлагающий засчитывать осужденным время этапирования к месту отбывания наказания в срок лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Горячева, лица, которых этапируют к месту лишения свободы, «фактически еще более ограничены в своих правах, чем лица, содержащиеся под стражей». Во время самого процесса они лишаются сна в ночное время из-за осмотра камеры при регулярной смене часовых, не могут пользоваться туалетом во время длительных стоянок, а также сталкиваются с рядом других трудностей.

Проектом предлагается дополнить статью 72 УК РФ (исчисление сроков наказаний и зачет наказания, — прим. ред.) положением о том, что время этапирования осужденного к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы в соответствии с правилами, предусмотренными частью 3.1 этой же статьи. То есть из расчета один день этапирования за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима, за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в июне Государственная дума приняла закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью. Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также призывать не смогут осужденных за тяжкие преступления на период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

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Максим Кокунин