«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Александром Дергачевым

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Александром Дергачевым, сообщили в пресс-службе клуба.



Форвард дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2015 году на драфте НХЛ его выбрал клуб «Лос Анджелес Кингз» под общим номером 74.

В 2017-м в составе СКА Дергачев стал обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне нападающий выступал в составе омского «Авангарда».

В июле «Нефтехимик» заключил контракт со своим воспитанником Наилем Якуповым. 29-летний крайний нападающий подписал договор с нижнекамским клубом сроком на один год.

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Маргарита Головатенко