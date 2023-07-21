В Казани на Мамадышском тракте образовалась огромная пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большая пробка образовалась на Мамадышском тракте в Казани — она тянется с улицы Аграрной, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В правом ряду на улице Аграрной перед развязкой на проспект Победы отмечена авария, пробки наблюдаются на самих развязках. Протяженность пробки составляет почти 3 км.

На проспекте Победы наблюдаются как минимум пять аварий. В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки оцениваются в пять баллов.

В начале июля в Казани из-за ДТП на ул. Ершова встали троллейбусы. На дороге столкнулись машина каршеринга «Делимобиль» и грузовой автомобиль.

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Маргарита Головатенко