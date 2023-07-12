В Казани из-за ДТП на ул. Ершова встали троллейбусы

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

В Казани из-за ДТП на ул. Ершова встали троллейбусы, сообщает корреспондент «Реального времени».

На дороге столкнулись машина каршеринга «Делимобиль» и грузовой автомобиль.

В целом в столице Татарстана стабильная дорожная ситуация, пробки оцениваются в 4 балла. По прогнозу, к 18 часам в городе возможны 7-балльные пробки.

Накануне казанские автомобилисты пожаловались на большую пробку на проспекте Победы вблизи Оренбургского тракта. Как сообщили «Реальному времени» водители, чтобы проехать этот участок дороги, им потребовалось около получаса.

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Маргарита Головатенко