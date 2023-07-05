В Казани должник заперся в Mercedes-Benz, чтобы авто не забрали за долги

Казанец, задолжавший 54 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, заперся в своем Mercedes-Benz, чтобы приставы не арестовали его автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Мужчина нарушал ПДД десятки раз и не погасил долги в установленные сроки. Так дела передали в отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов. Казанца уведомляли о возбуждении исполнительного производства, но вместо погашения долгов он заперся в автомобиле. Пристав и сотрудник ГИБДД убедили его не сопротивляться.

Иномарку остановили в ходе рейда «Дорожный пристав», арестовали и отправили на спецстоянку.

По данным на конец июня, с начала 2023 года татарстанские судебные приставы взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. Еще 414 транспортных средств и 496 объектов недвижимости были арестованы за неуплату налогов.

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Маргарита Головатенко