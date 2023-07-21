В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Смертельная авария произошла 21 июля на 4 км трассы Казань — Оренбург в Верхнеуслонском районе Татарстана. По данным Госавтоинспекции республики, в ДТП погиб мужчина 1963 года рождения.

Погибший находился за рулем автомобиля Lada. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Faw.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов рассказал «Реальному времени» о росте аварийности на дорогах муниципального значения. Он объяснил, что со стороны МВД в республике делается акцент на освещении и расширении некоторых участков дорог, чтобы сделать их удобнее и безопаснее для водителя.



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Айрат Назипов