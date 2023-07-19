Рустем Гарипов: «Мы видим рост количества ДТП на муниципальных дорогах»

Безопасное движение на трассах

В Татарстане растет аварийность на дорогах муниципального значения. Об этом в эфире онлайн-конференции «Реального времени» рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ, полковник полиции Рустем Гарипов:

— В этом году мы видим рост количества ДТП на муниципальных дорогах. И акцент со стороны МВД делается и на освещение, и на те участки дорог, где нужно расширить (Казань — Ульяновск, например, нужно расширить), чтобы сделать удобнее и безопаснее для водителя, — отметил собеседник издания.

В эти минуты главный «гаишник» республики в прямом эфире отвечает на вопросы читателей нашего издания по теме «Безопасность на дорогах Татарстана». По словам Рустема Гарипова, в Татарстане очень много делается каждый год для того, чтобы дороги были удобными: разделительная полоса, ограждения, несколько полос в каждую сторону. Например, расширили дорогу Казань — Оренбург.

В этом году мы видим рост количества ДТП на муниципальных дорогах. realnoevremya.ru

На вопрос о том, почему на трассах республики, в отличие от других регионов, практически нет «карманов», в которые может зайти фура, чтобы ее мог обогнать поток, глава УГИБДД МВД по РТ ответил:

— Что касается «карманов» — надо изучать вопрос и опыт других регионов. Мы будем рассматривать эту проблему и будем совместно внедрять в Татарстане.

«И дети, и взрослые нарушают ПДД на самокатах»



Речь зашла о массовых ДТП с участием электросамокатов. По словам Рустема Гарипова, проблема есть, но с организаторами этого вида транспорта ГИБДД работает и автоинспекторов слышат, выполняют требования:

— Но и дети, и взрослые нарушают ПДД на самокатах. Мы работаем над этим, и не только штрафами, но и пропагандой. Люди должны понимать, что последствия могут быть очень трагичными — недавно в соцсетях республики распространился ролик аварии на самокате с парнем и девушкой. Девушка погибла на месте, а парень на эмоциях хотел ее разбудить. Мы к детям обращаемся: если в школе вы получили двойку, ее можно исправить. Ошибку на дороге исправить порой нельзя.

И дети, и взрослые нарушают ПДД на самокатах. realnoevremya.ru

Глава управления обратился с этим призывом и к детям, и ко взрослым, которые выпускают ребенка погулять и покататься на велосипедах. Есть нарекания и к владельцам мототранспорта: «Обращаемся ко взрослым, чтобы они знали, где их дети находятся, чем занимаются и на каком транспорте передвигаются».

«Даже если вы сами отберете у пьяного ключ зажигания — будем вам благодарны»

Сегодня Казанское управление ГИБДД рассказало о случаях нетрезвой езды, выявленных по сигналам от населения. Рустем Гарипов рассказал, как выстроена эта работа и что делать, если вы стали свидетелем того, что водитель нетрезв или нарушает правила:

— Есть телеграм-каналы, куда можно направить эту информацию. На автомобилях ГИБДД есть QR-коды, по которым можно зайти на канал и направить информацию о том или ином нарушителе, в зависимости от того, где находитесь. Если смартфона нет, можно позвонить по 02 или по 112 и сообщить о нарушителе, который может принести беду на дороге, если его не остановить. Как бы этот факт ни называть (кто-то скажет, что это стукачество), но если мы сохраним жизнь, разве это того не стоит?

Глава УГИБДД МВД по РТ отметил, что всегда приводит пример, как два друга употребляли спиртное рядом с домом, сели в машину и перевернулись через 800 метров. Пассажир погиб на месте, а когда собрались сельчане, они сказали: «Ну мы же все видели, что они пили, доезжали до магазина, брали спиртное, возвращались и продолжали пить. И никто из нас их не остановил».

На автомобилях ГИБДД есть QR-коды, по которым можно зайти на канал и направить информацию о том или ином нарушителе. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Поэтому обращаюсь к жителям республики: неважно, в каком формате вы остановите таких людей. Да даже если вы сами отберете у пьяного ключ зажигания — мы будем вам благодарны. Нам не нужны протоколы или официальные наказания: если вы смогли предотвратить беду сами — скажем вам спасибо. Если вы сообщите нам, то мы отреагируем быстро, жестко и соответствующим образом, — пообещал Рустем Гарипов.

При повторном попадании за пьяную езду человек уже будет привлечен к уголовной ответственности, добавил он.



Людмила Губаева