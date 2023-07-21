В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Десятки домов в Кировском районе Казани останутся без воды в начале августа. Как сообщает МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет в связи с проведением работ по переврезке участка водопровода по улице Краснококшайской.

Воды не будет с 9.00 1 августа до 9.00 2 августа по следующим адресам:

Богатырева, 2/5, 4/2, 6;

Болотникова, 1, 3, 5;

Бородина, 3, 7, 15;

Гладилова, 56;

Деловая, 1/20, 2, 3, 6, 7/9, 9/16, 11, 13, 13/1, 18, 20;

Димитрова, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15;

Краснококшайская, 81/1, 81/10, 83, 84, 86/12, 92, 101, 101, корп. 1, 116, 119, 123, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131, корп. 1;

Лукницкого, 2, 3, 4, 5/1, 6;

Музыкальная, 4, 5, 5, корп. 1; 6, 7, 7, корп. 1, 2; 7а, 8, 9, 9/1, 11 (мечеть); 11а, 11а/1;

Поперечно-Базарная, 1, 10/81, 12/86;

Слободская, 17, 19, 23, 24, 38, 42;

Смычки, 5, 16, 7/2, 20, 28, 30;

Ст. Халтурина, 2/24, 4, 5/2, 5а, 6/13, 7, 8/20, 8, 8а, 10, 10а, 11/10, 16, 16а, 69;

Шульгина, 10/11, 19;

1 Мая, 1, 14, 16, 20/1, 22, 24/2;

25 Октября, 1/5, 2/7, 4, 4, корп. 1; 5, 5/1, 5 стр.; 5а корп. 1, 2; 6, 7, 9/7, 10а. 11, 13/6, 14, 14а, 16/9, 16б, 16в, 20/8, 20.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В «Водоканале» допустили, что ремонтные работы специалисты могут завершить раньше срока.

На прошлой неделе в ряде домов Кировского района Казани отключили воду из-за аварии на сетях по улице 40 лет Октября. Водоснабжение отсутствовало около 7 часов.



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Айрат Назипов