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В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

12:35, 21.07.2023
В Кировском районе Казани на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Десятки домов в Кировском районе Казани останутся без воды в начале августа. Как сообщает МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет в связи с проведением работ по переврезке участка водопровода по улице Краснококшайской.

Воды не будет с 9.00 1 августа до 9.00 2 августа по следующим адресам:

  • Богатырева, 2/5, 4/2, 6;
  • Болотникова, 1, 3, 5;
  • Бородина, 3, 7, 15;
  • Гладилова, 56;
  • Деловая, 1/20, 2, 3, 6, 7/9, 9/16, 11, 13, 13/1, 18, 20;
  • Димитрова, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15;
  • Краснококшайская, 81/1, 81/10, 83, 84, 86/12, 92, 101, 101, корп. 1, 116, 119, 123, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131, корп. 1;
  • Лукницкого, 2, 3, 4, 5/1, 6;
  • Музыкальная, 4, 5, 5, корп. 1; 6, 7, 7, корп. 1, 2; 7а, 8, 9, 9/1, 11 (мечеть); 11а, 11а/1;
  • Поперечно-Базарная, 1, 10/81, 12/86;
  • Слободская, 17, 19, 23, 24, 38, 42;
  • Смычки, 5, 16, 7/2, 20, 28, 30;
  • Ст. Халтурина, 2/24, 4, 5/2, 5а, 6/13, 7, 8/20, 8, 8а, 10, 10а, 11/10, 16, 16а, 69;
  • Шульгина, 10/11, 19;
  • 1 Мая, 1, 14, 16, 20/1, 22, 24/2;
  • 25 Октября, 1/5, 2/7, 4, 4, корп. 1; 5, 5/1, 5 стр.; 5а корп. 1, 2; 6, 7, 9/7, 10а. 11, 13/6, 14, 14а, 16/9, 16б, 16в, 20/8, 20.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В «Водоканале» допустили, что ремонтные работы специалисты могут завершить раньше срока.

На прошлой неделе в ряде домов Кировского района Казани отключили воду из-за аварии на сетях по улице 40 лет Октября. Водоснабжение отсутствовало около 7 часов.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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