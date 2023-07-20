В Казани оштрафовали водителя лимузина, перевозившего пассажиров с нарушениями правил

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МВД России по Татарстану

Сотрудники казанской Госавтоинспекции выявили водителя лимузина Lincoln, который катал пассажиров вне кабины автомобиля. Инцидент произошел на улице Право-Булачной.

36-летнего водителя пригласили в подразделение Госавтоинспекции. Он признал вину в нарушении ПДД. С автомобилистом была проведена профилактическая беседа.

Кроме того, в отношении него составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.23 (Нарушение правил перевозки людей), ст. 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности) и ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение) КоАП России.

realnoevremya.ru/Динар

Месяц назад в Альметьевске привлекли к административной ответственности водителей, который устроили дрифт в центре города. С ними провели профилактическую беседу. Еще в отношении задержанных составили 16 административных материалов.

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Айрат Назипов