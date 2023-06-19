В Альметьевске наказали дрифтеров — они перекрыли дорогу в центре города

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru с сайта 16.мвд.рф

В Альметьевске привлекли к административной ответственности водителей, который устроили дрифт в центре города. Как рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану, запрещенные маневры водители выполняли на площади Ленина.

— Движение было перекрыто 4 автомобилями, а на двух был совершен дрифт. Автолюбители умышленно вводили автомобили в управляемые заносы, создавая помехи дорожному движению, угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — рассказала старший инспектор по работе со СМИ ОМВД России по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

Полицейские задержали сразу несколько нарушителей. Ими оказались жители Ульяновской области, Казани и Альметьевска в возрасте от 21 года до 42 лет.

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru с сайта 16.мвд.рф

С водителями проведена профилактическая беседа, также в отношении них составлено 16 административных материалов:

4 протокола по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств на проезжей части, выполненные с нарушением правил и создавшие препятствия для движения транспорта);

6 протоколов по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (опасное вождение);

2 протокола по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения);

2 протокола по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (пересечение двойной сплошной линии разметки);

2 протокола по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой).

Автомобили, которые дрифтовали, размещены на штрафную стоянку по причине неисправности тормозной системы. Все водители были направлены на прохождение медицинского освидетельствования.

В конце июля прошлого года 19-летний иностранец испортил площадку в казанском экстрим-парке «Урам», начав дрифтовать на ней. Водителя оштрафовали, а машину поставили на штрафстоянку. При этом выяснилось, что у него закончился срок пребывания на территории Российской Федерации. В отношении дрифтера возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ущерб превысил свыше 600 тысяч рублей.



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Айрат Назипов