КАМАЗ передал Братску 9 автобусов НЕФАЗ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ПАО «КАМАЗ» передало в Братск 9 автобусов НЕФАЗ-5299-30-57 с опережением сроков. Всего с начала года местный пассажироперевозчик получил 36 единиц транспорта, сообщает пресс-служба челнинского автогиганта.

— Имеется очень большой спрос на такие автобусы — они просторнее, поэтому в утреннее и вечернее время, в «час пик», они просто необходимы нашему городу, — подчеркнул председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Юрий Бак.

Каждый автобус вмещает 94 человека. В салоне установлено 29 сидячих мест. Транспорт оснащен газовым двигателем мощностью 205 кВт, шестиступенчатой АКП, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода, оборудован электронной системой информирования пассажиров. Имеются тахографы, ГЛОНАСС, камеры видеонаблюдения, кондиционер, предусматривающий в условиях Крайнего Севера. Также в салоне установлены автоматические счетчики входящих пассажиров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся пассажирская техника приобретена в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который направлен на уменьшение объёма вредных выбросов.

В начале месяца НЕФАЗы передали Набережным Челнам. Автобусы уже начали возить пассажиров. Мэр автограда Наиль Магдеев испытал транспорт. Он назвал их «удобными и комфортными».

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Айрат Назипов