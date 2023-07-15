Мэр Набережных Челнов испытал новые автобусы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проверил новые автобусы в автограде. Компанию ему составили руководитель исполкома города Фарид Салахов и руководитель МУП «Горкоммунхоз» Альвир Аглиуллин, сообщает пресс-служба мэрии.

— Они удобные и комфортные. Будем и дальше работать по улучшению автобусного движения в нашем городе, — прокомментировал мэр.

Время в пути маршрута №3 составляет 1 час 20 минут. Автобусы проезжают более 40 остановок, чтобы прийти из начального пункта в конечный. Интервал движения между автобусами — 15 минут. В случае увеличения пассажиропотока интервал будет сокращен до 10 минут. Цена проезда — 30 рублей.

В конце марта на заседании городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

В начале месяца состоялась торжественная передача автобусов городу. На линии будут работать 24 автобуса. Они оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Каждый вмещает 111 пассажиров.

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Айрат Назипов