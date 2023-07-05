В Набережных Челнах новые автобусы выйдут на линию с 15 июля

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах новые автобусы начнут курсировать с 15 июля. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев во время торжественной передачи «НЕФАЗов».

— Благодаря работе наших промышленных предприятий мы получили дополнительные доходы, которые в первую очередь направляем на нужды людей. В короткие сроки по доступной цене удалось приобрести автобусы. С 15 июля они начнут работать на городских пассажирских перевозках. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы жизнь на производстве, жизнь в городе улучшала свое качество, — передает его высказывания пресс-служба мэрии.

24 автобуса выйдут на маршруты города №2 (Мясокомбинат — пр. Мира — ЖК Притяжение — пр.Московский — ул.Корпорации Хайер) и №3 (ул.Корпорации Хайер — пр.Московский — ЖК Притяжение — пр.Набережночелнинский — Мясокомбинат).

Все автобусы оборудованы автоинформатором с светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Каждый транспорт вмещает 111 пассажиров.

— Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание пассажирскому транспорту: разработаны разные государственные программы по поддержке транспорта крупных и средних городов. Наша республика и Набережные Челны сумели включиться в гонку за получение части федеральных денег и создать все условия для перевозки пассажиров в комфортных условиях города, — прокомментировал передачу автобусов гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В конце марта на заседании городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

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Айрат Назипов