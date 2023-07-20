В Казани снесут два самовольно установленных торговых объекта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани опубликовали очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. Их собственников властям установить не удалось.

Торговые объекты находятся по ул. Правды вблизи дома №10/20 и по ул. Мира вблизи дома №1в, следует из распоряжения заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова. Владельцы должны демонтировать их до 24 июля.

Если требование властей они не выполнят, торговые объекты снесут в принудительном порядке с 25 июля до 22 октября 2023 года. После этого их переместят на базу хранения в Казани по ул. Фатыха Амирхана, 48.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказывал, что в городе с начала 2023 года демонтировали 132 торговых объекта. Таким образом освободили 2,6 тысячи квадратных метров муниципальной земли.



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Татьяна Демина