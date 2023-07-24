Самый высокий коэффициент разводимости в Татарстане зарегистрировали в Спасском районе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2022 году самый высокий коэффициент разводимости зафиксировали в Спасском районе. Он составил 4,6 на одну тысячу жителей, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Минимальный коэффициент разводимости среди 45 муниципальных образований Татарстана в прошлом году зафиксировали в Дрожжановском районе. На тысячу жителей пришлось 1,7 расторжения брака.

В целом по Татарстану в прошлом году коэффициент разводимости составил 3,6. Аналогичный показатель зарегистрировали и в столице республики, а также в Мензелинском, Сармановском и Бугульминском районах.

Выше, чем в целом в Татарстане, коэффициент разводимости в 2022 году оказался в Набережных Челнах, а также в Агрызском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Спасском и Чистопольском районах

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ниже, чем в целом в республике, коэффициент разводимости зарегистрировали в прошлом году в таких районах, как Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, а также Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский и Ютазинский.

Напомним, в Татарстане в прошлом году в 20 из 45 муниципальных образований, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество разводов. В двух районах их число осталось без изменений — в Муслюмовском (60) и в Апастовском (49).

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Татьяна Демина