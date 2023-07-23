Почти в половине районов Татарстана в 2022 году выросло число разводов
В Татарстане в 2022 году в 20 из 45 муниципальных образований, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество разводов, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В двух районах их число осталось без изменений — в Муслюмовском (60) и в Апастовском (49).
Заметнее всего количество разводов в Татарстане выросло в Набережных Челнах — на 76. Развелись за 2022 год 2 345 пар.
В остальных районах республики количество разводов в прошлом году по сравнению с 2021-м увеличилось следующим образом:
- Лаишевский район — на 36, до 227;
- Елабужский район — на 33, до 365;
- Высокогорский район — на 26, до 237;
- Кукморский район — на 22 до 134;
- Спасский район — на 22, до 84;
- Чистопольский район — на 20, до 281;
- Арский район — на 18, до 148;
- Новошешминский район — на 16, до 50;
- Сабинский район — на 14, до 75;
- Нурлатский район — на 13, до 200;
- Лениногорский район— на 10, 315
- Алькеевский район — на девять, до 63;
- Верхнеуслонский район — на восемь, до 69;
- Балтасинский район — на семь, до 82;
- Менделеевский район — на 7, до 105;
- Мензелинский район — на 6, до 97;
- Кайбицкий район — на 4, до 31;
- Тюлячинский район — на два, до 34;
- Пестречинский район — на 1, до 222;
В целом в Татарстане в 2022 году зарегистрировали 14 568 разводов. По сравнению с предыдущим годом количество разведенных пар уменьшилось на 309.
Напомним, в прошлом году в Татарстане зарегистрировали сокращение количества регистраций браков в восьми из 45 муниципальных образований. Это Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Муслюмовский, Сабинский, Сармановский и Тюлячинский районы.
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