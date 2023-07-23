Почти в половине районов Татарстана в 2022 году выросло число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в 2022 году в 20 из 45 муниципальных образований, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество разводов, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В двух районах их число осталось без изменений — в Муслюмовском (60) и в Апастовском (49).

Заметнее всего количество разводов в Татарстане выросло в Набережных Челнах — на 76. Развелись за 2022 год 2 345 пар.

В остальных районах республики количество разводов в прошлом году по сравнению с 2021-м увеличилось следующим образом:

Лаишевский район — на 36, до 227;

Елабужский район — на 33, до 365;

Высокогорский район — на 26, до 237;

Кукморский район — на 22 до 134;

Спасский район — на 22, до 84;

Чистопольский район — на 20, до 281;

Арский район — на 18, до 148;

Новошешминский район — на 16, до 50;

Сабинский район — на 14, до 75;

Нурлатский район — на 13, до 200;

Лениногорский район— на 10, 315

Алькеевский район — на девять, до 63;

Верхнеуслонский район — на восемь, до 69;

Балтасинский район — на семь, до 82;

Менделеевский район — на 7, до 105;

Мензелинский район — на 6, до 97;

Кайбицкий район — на 4, до 31;

Тюлячинский район — на два, до 34;

Пестречинский район — на 1, до 222;

В целом в Татарстане в 2022 году зарегистрировали 14 568 разводов. По сравнению с предыдущим годом количество разведенных пар уменьшилось на 309.

Напомним, в прошлом году в Татарстане зарегистрировали сокращение количества регистраций браков в восьми из 45 муниципальных образований. Это Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Муслюмовский, Сабинский, Сармановский и Тюлячинский районы.

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Татьяна Демина