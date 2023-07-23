Верхнеуслонский район стал лидером в Татарстане по коэффициенту брачности в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году самый высокий коэффициент брачности в Татарстане зарегистрировали в Верхнеуслонском районе. Он составил 10,6 на тысячу жителей, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Наименьший коэффициент брачности среди 45 муниципальных образований Татарстана в прошлом году зафиксировали в Тукаевском районе. Он составил 4,5 на тысячу жителей.

В целом в Татарстане в прошлом году на тысячу населения пришлось 6,9 новых зарегистрированных в ЗАГСах союзов. В столице республики показатель составил 7,1, а в Набережных Челнах — 6,7.

Меньше, чем в целом в Татарстане, коэффициент брачности в прошлом году зарегистрировали в большинстве районов. Это Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Атнинский, Бавлинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, а также Сармановский, Тюлячинский, Черемшанский и Ютазинский районы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выше, чем в целом по Татарстану, коэффициент брачности в 2022 году, помимо Казани, оказался в Азнакаевском, Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, Арском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Менделеевском, Новошешминском, Спасском, Тетюшском и Чистопольском районах.

В Лениногорском и Пестречинском районах Татарстана коэффициент брачности в прошлом году оказался равен показателю в целом по республике — 6,9 на тысячу жителей.

Напомним, в прошлом году в Татарстане зарегистрировали сокращение количества регистрации браков по сравнению с предыдущим годом в восьми из 45 муниципальных образований. Это Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Муслюмовский, Сабинский, Сармановский и Тюлячинский районы.

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Татьяна Демина