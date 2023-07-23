В восьми районах Татарстана в 2022 году сократилось число регистраций брака

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В 2022 году в Татарстане зафиксировали сокращение количества регистраций браков по сравнению с предыдущим годом в восьми из 45 муниципальных образований. Это Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Муслюмовский, Сабинский, Сармановский и Тюлячинский районы.

Заметнее всего число регистраций браков снизилось в прошлом году в Сабинском районе Татарстана. Там поженились 197 пар, что на 40 меньше, чем в 2021 году.

В Буинском районе количество официально оформивших отношения в 2022-м по сравнению с предыдущим годом сократилось на 19 пар, до 265; в Аксубаевском — на 18 пар, до 161; в Атнинском — на 12 пар, до 84. В Апастовском районе республики за прошлый год зарегистрировали 134 брака, что на 9 меньше, чем в 2021-м.

Количество поженившихся в Сармановском районе Татарстане уменьшилось на четыре пары, до 191. Число зарегистрированных браков в Муслюмовском и Тюлячинском районах республики в прошлом году сократилось на три — до 124 и 93 союзов соотвественно.

В целом в Татарстане в 2022 году зарегистрировали 27 430 браков. По сравнению с 2021-м их количество выросло на 2 781.

Начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина рассказывала, что за первое полугодие 2023 года в регионе зарегистрировали более 9,2 тысячи браков. Республика на протяжении нескольких лет демонстрирует лучшие и самые низкие в Приволжском федеральном округе показатели по соотношению числа разводов на тысячу браков.



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Татьяна Демина