Первую многопрофильную поликлинику в Осиново откроют в конце лета

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Открытие первой многопрофильной поликлиники в селе Осиново запланировано на конец августа. Готовность медучреждения к приему пациентов оценили министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба администрации.

Они осмотрели три этажа здания, детское и взрослое отделения, специализированные кабинеты и установленное оборудование. В рамках завершения работ по строительству медучреждения состоялась рабочая встреча с руководителями строительных и подрядных организаций, главным врачом Зеленодольской ЦРБ Рамилем Мухаматдиновым, специалистами различных подразделений. Стороны обсудили вопросы дизайна и IT- обеспечения.

Поликлиника будет обслуживать более 15 тысяч человек. Прием будут вести 8 терапевтических и 6 педиатрических кабинетов, а также кабинеты узких специалистов. В поликлинику уже поступил компьютерный томограф, эндоскопическое и физиотерапевтическое оборудование. Ожидается поступление современного рентгеновского аппарата.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Больницу строят по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В сентябре прошлого года сообщалось, что общая стоимость объекта — порядка 675 млн рублей.

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Айрат Назипов