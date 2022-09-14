В Осиново начали благоустраивать территорию строящейся поликлиники

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Осиново ведется строительство многопрофильной поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Больницу строят по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

В построенном уже здании провели кровельные работы, оштукатурили внутренние стены и перегородки, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций внутри и снаружи здания, начаты фасадные работы и благоустройство территории.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В ходе осмотра объекта глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил не отступать от установленных планом сроков.



Общая стоимость объекта — порядка 675 млн рублей рублей. В текущем году финансирование составит 227,6 млн рублей.



Площадь здания составит 4 500 кв. м. Поликлиника будет принимать и детей, и взрослых. Срок завершения работ — первый квартал 2023 года.

Строительство многопрофильной поликлиники в Осиново начали в мае этого года. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Срок завершения работ — до 30 ноября 2023 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина