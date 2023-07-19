Уличные артисты выступили на казанских площадках почти 16 тысяч раз

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уличные артисты почти 16 тысяч раз выступили на площадках Казани. Всего с момента старта проекта на специальной платформе «Арт-проспект» зарегистрировались 679 музыкантов, художников и актеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Сервис дает доступ для выступлений на улице Баумана, в парках, скверах и на площадях. Так, на главной пешеходной улице находятся 18 площадок для творчества: пять точек с музыкальным оборудованием и еще три без техники, девять площадок для художников и одна для театрального выступления.

Для бронирования выступления на платформе открываются четыре слота в день по 3 часа каждый. Регистрация открывается за неделю.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в августе 2021 года в Казани, несмотря на протесты, официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь это касалось улицы Баумана, где сосредоточено больше всего уличных исполнителей.

Спустя почти год, в мае 2022 года, заработала казанская платформа для уличных артистов. Творческие коллективы или одиночные артисты и исполнители на платформе разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников».



В 2022 году в Казани уличные музыканты подали через специальную платформу «Арт-проспект» 8 020 заявок на согласование выступлений. По состоянию на середину февраля, на площадке зарегистрировались 440 пользователей.

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Айрат Назипов