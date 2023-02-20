Уличные музыканты в Казани за год подали более 8 тысяч заявок на выступления

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В 2022 году в Казани уличные музыканты подали через специальную платформу «Арт-проспект» 8 020 заявок на согласование выступлений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

— Давно требовала решения проблема регулирования деятельности уличных музыкантов, она много обсуждалась в средствах массовой информации, были проведены общественные обсуждения с участием музыкантов, художников. В результате был разработан алгоритм, который лег в основу новой цифровой платформы «Арт-проспект», — напомнил он.

На сегодняшний день на площадке зарегистрировано 440 пользователей.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в августе 2021 году в Казани, несмотря на протесты, официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь это касалось улицы Баумана, где сосредоточено больше всего уличных исполнителей.

Спустя почти год, в мае 2022 года, заработала казанская платформа для уличных артистов. Творческие коллективы или одиночные артисты и исполнители на платформе разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников».

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Татьяна Демина