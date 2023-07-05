За полгода в Татарстане поженились 9,2 тысячи пар

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане за январь-июнь 2023 года зарегистрировали более 9,2 тысячи браков. Такие данные озвучила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина республики Гульшат Нигматуллина.

— Наша республика как и прежде сохраняет свои позиции в Поволжье по числу зарегистрированных семейных союзов. их количество за январь-июнь осталось практически на уровне прошлого года и превысило 9,2 тысячи регистраций, — сказала она.

Гульшат Нигматуллина также обратила внимание, что Татарстан на протяжении нескольких лет демонстрирует лучшие и самые низкие в Приволжском федеральном округе показатели по соотношению числа разводов на тысячу браков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В День семьи, любви и верности в Татарстане планируют пожениться свыше 600 пар. Количество заявлений о заключении брака на 7-8 июля поступило на треть больше, чем в прошлом году.

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Татьяна Демина