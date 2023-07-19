В Казани уменьшилось число происшествий на воде

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала лета на водоемах Казани зарегистрировали 10 происшествий. Это на два случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Управления гражданской защиты исполкома города, в столице Татарстана утонули шесть человек, включая одного ребенка. Еще семерых удалось спасти. Все инциденты произошли в неорганизованных местах купания.

Основные причины гибели людей: отдых в состоянии алкогольного опьянения, купание в темное время суток и недосмотр родителей за детьми. Для профилактики несчастных случаев в Казани проводят рейды пляжей. Так, специалисты раздали 920 памяток и провели 22 мероприятия по разъяснению правил поведения на воде.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Неделю назад на озере в парке Победы в Казани водолазы подняли тело утонувшего мужчины, которого не могли найти около суток. У него могли возникнуть судороги или легочный спазм из-за разницы температуры воды и воздуха. На дне озера могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать нырнувшего мужчину.

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Айрат Назипов