На озере в парке Победы в Казани нашли тело утонувшего мужчины

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

11 июля на озере в парке Победы в Казани водолазы подняли тело мужчины, которого искали со вчерашнего дня — ночью на берегу обнаружили бесхозные вещи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Тело подняли с глубины 6 метров, его нашли в 50 метрах от берега. У мужчины могли возникнуть судороги или легочный спазм из-за разницы температуры воды и воздуха. На дне озера могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать нырнувшего мужчину.

Место не оборудовано для купания, установлены соответствующие аншлаги. Причину смерти установят эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

9 июля на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани утонула 15-летняя девушка-подросток. После ее гибели начали проверку. По предварительной информации, в то время, когда девушка купалась в озере, на нее упал молодой человек, прыгнувший с «тарзанки».

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Маргарита Головатенко