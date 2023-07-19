Российские банки хотят обязать контролировать операции с драгметаллами

Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают закон об обязательном контроле со стороны российских банков за операциями с драгметаллами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу.

Уточняется, что операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями чаще всего используются в схемах отмывания денег. Согласно закону об отмывании преступных доходов, кредитные организации не должны проверять все подобные операции. Новые правила должны помочь сократить теневой оборот в отрасли.

Инициатива Минфина потребует дополнительных финансовых вложений от банков — нужно будет внедрить новые автоматизированные процедуры и перестроить отдельные бизнес-процессы, считают эксперты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозам аналитиков, золото на международном рынке к 2025 году подешевеет на 14% от текущих уровней. Среднюю цену в 2024 году эксперты ожидают на уровне $1 780 за тройскую унцию.

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Айрат Назипов