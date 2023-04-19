«Ведомости»: золото может подешеветь на 14% к 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Золото на международном рынке к 2025 году подешевеет на 14% от текущих уровней. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Московского энергетического центра консалтинговой компании Б1

Среднюю цену в 2023 году эксперты ожидают на уровне $1 790 за тройскую унцию, в 2024 году — $1780, в 2025 году — $1710. Цена вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгметаллов 17 апреля 2023 году составляла $1 995 за унцию.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы уровень потребления золота пойдет на спад за счет ожидаемого снижения объема закупок со стороны Центробанков. Это может привести к падению котировок. Также давление на цены будет оказывать курс на ужесточение денежно-кредитной политики, от которого регуляторы пока не намерены отказываться, считают эксперты.

Фото: pixabay.com

Отметим, что цены на золото завершили март рекордным ростом с 2020 года. Подъему драгметалла поспособствовали надежды, что Федрезерв может вскоре прекратить повышение ставок, а также повышенный спрос на защитные активы на фоне проблем у европейских и американских банков.



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Айрат Назипов