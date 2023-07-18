На модернизацию объектов «Почты России» понадобится около 140 млрд рублей
Модернизация объектов «Почты России» требует инвестиций в размере около 140 млрд рублей. Такие цифры озвучил в Совете Федерации гендиректор компании Михаил Волков.
— Сделали аудит — в принципе достаточно большое количество объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. По нашим оценкам, потребуется порядка 140 млрд рублей, чтобы их отремонтировать, модернизировать, — приводит его слова «Интерфакс».
Гендиректор полагает, что модернизацию объектов надо проводить не одномоментно, а на горизонте 10-15 лет.
В начале месяца «Реальное время» писало, что в отделениях «Почты России» прошло массовое сокращение сотрудников без уменьшения нагрузки на оставшихся. Подробности — в объемном материале интернет-газеты.
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