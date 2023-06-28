Закон о повышении призывного возраста могут принять в июле

Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы во втором и в окончательном, третьем чтении в июле, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



— Будем стараться рассмотреть [во втором чтении] в июле… Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года в Госдуму внесли в марте 2023 года. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.



Напомним, поэтапно увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года. Предельный возраст призыва в армию, по его задумке, должны повысить до 30 лет.

14 июня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста срочной службы до 21 года. На сегодняшний день это 18 лет. Законопроект также предусматривает изменение верхнего предела призывного возраста. Его повысят с 27 лет до 30.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко