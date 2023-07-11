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В России за неделю выявили 4 030 случаев коронавируса

11:17, 11.07.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за неделю выявили 4 030 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За неделю с 3 по 9 июля коронавирус обнаружили у 4 030 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 967 718 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 1 453 человека. Вылечились от коронавируса еще 6 277 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 414 985 случаев выздоровления.

Умерли от COVID-19 за неделю 66 жителей России. Всего зарегистрировано 399 715 случаев смерти от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко
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