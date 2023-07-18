Япония намерена запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра
Япония в рамках нового пакета ограничительных мер может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
Решение может вступить в силу уже в августе. Также японские власти намерены полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.
Подчеркивается, что в 2022 году поддержанные автомобили стали главным товаром японского экспорта в Россию. За этот период страну направили около 200 тысяч машин общей стоимостью $1,8 млрд.
В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;
- детали машин;
- электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;
- самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;
- оптическое оборудование и детали к нему;
- игрушки.
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