Япония намерена запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Япония в рамках нового пакета ограничительных мер может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Решение может вступить в силу уже в августе. Также японские власти намерены полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Подчеркивается, что в 2022 году поддержанные автомобили стали главным товаром японского экспорта в Россию. За этот период страну направили около 200 тысяч машин общей стоимостью $1,8 млрд.

В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;

детали машин;

электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;

самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;

оптическое оборудование и детали к нему;

игрушки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева