Новости общества

06:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Япония намерена запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

08:53, 18.07.2023
Япония намерена запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Япония в рамках нового пакета ограничительных мер может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Решение может вступить в силу уже в августе. Также японские власти намерены полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Подчеркивается, что в 2022 году поддержанные автомобили стали главным товаром японского экспорта в Россию. За этот период страну направили около 200 тысяч машин общей стоимостью $1,8 млрд.

В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли:

  • сталь и изделия из нее;
  • алюминий и изделия из него;
  • строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;
  • детали машин;
  • электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;
  • самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;
  • оптическое оборудование и детали к нему;
  • игрушки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также