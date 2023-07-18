На Крымском мосту частично возобновили движение автомобилей

По неповрежденной полосе Крымского моста возобновили движение автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь, — подчеркнул он.

По его словам, специалисты провели диагностику конструкций пролетных строений. Она подтвердила, что их состояние позволяет возобновить движение.

— Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено, — добавил вице-премьер.

Вчера сообщалось, что двустороннее движение по одной стороне планируют запустить 15 сентября, а по второй стороне — к началу ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту планировалось частично возобновить уже к концу суток.

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Елизавета Пуншева