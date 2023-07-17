Постоянным представителем России при организации исламского сотрудничества назначили Турко Даудова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Турко Даудова постоянным представителем страны при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия). Даудов известен тем, что представлял главу Чеченской республики в арабских и мусульманских странах.

Этот пост с 2018 года занимал Рамазан Абдулатипов. Его освободили от занимаемой должности.

Организация исламского сотрудничества была основана 25 сентября 1969 года. В настоящее время объединяет 57 стран с населением около 1,5 млрд человек. В 2005 году в ОИС была принята Россия.

В начале месяца страны-участницы Организации исламского сотрудничества призвали принять коллективные меры против оскорбления ислама. Генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха указал на «необходимость постоянной работы с международным сообществом относительно срочного применения международного права против любых антирелигиозных призывов».

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Айрат Назипов