Треть казанских рекрутеров имеют профильное образование

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Большинство казанских рекрутеров — 78% — имеют высшее образование. У трети из них оно профильное — в сфере управления персоналом, социологии труда, еще у 27% — по направлению управления и менеджмента, свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

Некоторые рекрутеры успели поработать менеджерами по продажам (13%), руководителями отдела сбыта (4%). При этом 33% из них попали в рекрутинг сразу после университета. Почти каждый четвертый (23%) стал заниматься рекрутингом, поработав на других HR-должностях.



realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, этим летом в столице Татарстана чаще всего дистанционную работу предлагают программистам и рекрутерам. При этом сотрудники на удаленке сегодня есть лишь в 34% казанских организаций, и в двух из трех таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10%.

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Елизавета Пуншева