В Казани удаленную работу чаще всего предлагают программистам и рекрутерам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом в столице Татарстана чаще всего дистанционную работу предлагают программистам и рекрутерам. При этом сотрудники на удаленке сегодня есть лишь в 34% казанских организаций, и в двух из трех таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Как утверждают аналитики, на сегодняшний день в приоритете подбор на работу в офисе. Наиболее сильно эта тенденция касается бухгалтеров: в девяти из десяти компаний предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории работодателя. Согласно комментариям к вакансиям, серьезным препятствием для внеофисных форматов работы является настройка доступа к рабочим программам, вопросы кибербезопасности и подписи документов.

Что касается программистов, то большинство работодателей также предпочитают нанимать их в офис (78%), но здесь доля компаний, готовых трудоустраивать на гибридный формат и удаленку, все же выше (13 и 6% соответственно). Еще 16% работодателей примут только на «гибрид» рекрутеров и менеджеров по продажам. Специалистов по подбору персонала, готовых работать только дома, возьмут 11% организаций.

Согласно статистике рынка, бухгалтеров, менеджеров по продажам и дизайнеров чаще всего нанимают в офисы, а вот удаленку готовы предложить лишь программистам и рекрутерам. Так, 97% вакансий для бухгалтеров, 89% вакансий для специалистов по продажам и 87% вакансий для дизайнеров предполагают только работу в офисе. Удаленку и «гибрид» — 29% вакансий для программистов, а также 24% для рекрутеров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне сообщалось, что сотрудники 9% российских компаний, работающие в дистанционном формате, находятся за границей. Такие специалисты есть в каждой одиннадцатой компании Казани.



В целом же работники на удаленке, как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 29% предприятий и организаций Казани. Причем в двух из трех таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности.

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Максим Кокунин