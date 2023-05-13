В Брянской области потерпел крушение самолет Су-34
В Брянской области упал самолет Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
— Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается, — сказал собеседник агентства.
До этого в регионе потерпел крушение вертолет Ми-8. По данным СМИ, в результате трагедии погибли два члена экипажа. Обстоятельства падения устанавливаются.
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