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В Брянской области потерпел крушение самолет Су-34

14:11, 13.05.2023
В Брянской области потерпел крушение самолет Су-34
Фото: Подслушано Клинцы/t.me

В Брянской области упал самолет Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается, — сказал собеседник агентства.

Фото: Подслушано Клинцы/t.me

До этого в регионе потерпел крушение вертолет Ми-8. По данным СМИ, в результате трагедии погибли два члена экипажа. Обстоятельства падения устанавливаются.

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Айрат Назипов
Происшествия

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